У Києві затримали посадовицю КМДА та директора ринку під час отримання $25 тисяч хабаря

Вони пропонували підприємцю "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення на території ринку.

У Києві затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів США.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що у 2023 році підприємець орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку.

Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування. Для "вирішення" питання доступу до закладу, посадовиця запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення.

Для реалізації протиправної схеми вона залучила також директора ринку, який мав виконати посередницькі функції та з використанням службового становища посприяти в передачі майна.

Під час отримання коштів обох було затримано. Готується повідомлення їм про підозру.