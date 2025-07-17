​У Дніпрі військовий привласнив 24 прилади нічного бачення, а командир його покривав, - Офіс генпрокурора

В результаті державі завдано збитків на понад 3,8 млн грн.

Повідомлено про підозру командиру військової частини, який покривав підлеглого військового, який привласнив майно на 3,8 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, командир однієї з військових частин знав, що його підлеглий – начальник логістики – вчинив привласнення військового майна, а саме - 24 прилади нічного бачення. Разом з цим, посадовець не вжив жодних заходів для припинення злочину та не повідомив про це відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

В результаті такої бездіяльності державі завдано збитків на понад 3,8 млн грн. Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили командиру про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України.

Матеріали щодо підлеглого, який вчинив привласнення військового майна, винесли в окреме кримінальне провадження. За ч. 4 ст. 410 КК, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Привласнене військове майно вилучено та буде передано на потреби ЗСУ.