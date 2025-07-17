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​У Дніпрі військовий привласнив 24 прилади нічного бачення, а командир його покривав, - Офіс генпрокурора

В результаті державі завдано збитків на понад 3,8 млн грн. 

​У Дніпрі військовий привласнив 24 прилади нічного бачення, а командир його покривав, - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру командиру військової частини, який покривав підлеглого військового, який привласнив майно на 3,8 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, командир однієї з військових частин знав, що його підлеглий – начальник логістики – вчинив привласнення військового майна, а саме - 24 прилади нічного бачення. Разом з цим, посадовець не вжив жодних заходів для припинення злочину та не повідомив про це відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

В результаті такої бездіяльності державі завдано збитків на понад 3,8 млн грн. Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили командиру про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України. 

Матеріали щодо підлеглого, який вчинив привласнення військового майна, винесли в окреме кримінальне провадження. За ч. 4 ст. 410 КК, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Привласнене військове майно вилучено та буде передано на потреби ЗСУ. 
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