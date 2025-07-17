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В Україну повернули тіла 1000 загиблих

Найближчим часом фахівці проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

В Україну повернули тіла 1000 загиблих
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. 

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. 

  • 16 червня Коордштаб повідомив, що відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям. Повідомлялося, що Україна повернула 6057 тіл.
  • При цьому Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців.
  • В МВС заявили, що ідентифікують тіла російських військових і передадуть їх Росії.
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