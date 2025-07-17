У Києві правоохоронці припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Організовані групи осіб, використовуючи орендовані офісні приміщення, створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів, які під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ схиляють громадян до інвестування коштів у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах.

Фактично вони заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 650 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.

Київська міська прокуратура та окружні прокуратури 14 липня також припинили роботу незаконних колл-центрів. У ході обшуків вилучено більше 300 системних блоків та ноутбуків.