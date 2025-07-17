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У Києві правоохоронці припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів

Організовані групи осіб створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів.

У Києві правоохоронці припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів
Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві правоохоронці припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

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Організовані групи осіб, використовуючи орендовані офісні приміщення, створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів, які під виглядом брокерських компаній та відомих фінансових платформ схиляють громадян до інвестування коштів у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах.

Фактично вони заволодівали коштами громадян, у тому числі з європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 650 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.

Київська міська прокуратура та окружні прокуратури 14 липня також припинили роботу незаконних колл-центрів. У ході обшуків вилучено більше 300 системних блоків та ноутбуків.
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