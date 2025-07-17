За добу армія РФ атакувала 41 населений пункт Сумщини

Люди не постраждали, але є руйнування.

Протягом минулої доби російські війська завдали близько 200 ударів по території Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 41 населений пункт у 14 територіальних громадах області.

Про це повідомили у ОВА та обласній поліції.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення та вантажівку місцевого мешканця. Люди не постраждали.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 40 ударів КАБів.

Також ворог здійснив ракетні удари, атакував FPV-дронами, БпЛА, та із РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: