За добу армія РФ атакувала 41 населений пункт Сумщини

Протягом минулої доби російські війська завдали близько 200 ударів по території Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 41 населений пункт у 14 територіальних громадах області.
Про це повідомили у ОВА та обласній поліції.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення та вантажівку місцевого мешканця. Люди не постраждали.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- майже 40 ударів КАБів.
Також ворог здійснив ракетні удари, атакував FPV-дронами, БпЛА, та із РСЗВ.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння та нежитлове приміщення;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення, автомобіль;
- у Шосткинській громаді пошкоджено легковий автомобіль та приватні будинки;
- у Білопільській громаді пошкоджено два приватних домоволодіння.