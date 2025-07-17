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За добу армія РФ атакувала 41 населений пункт Сумщини

Люди не постраждали, але є руйнування. 

За добу армія РФ атакувала 41 населений пункт Сумщини
Наслідки російських ударів
Фото: Поліція Сумщини

Протягом минулої доби російські війська завдали близько 200 ударів по території Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 41 населений пункт у 14 територіальних громадах області.

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Про це повідомили у ОВА та обласній поліції. 

Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення та вантажівку місцевого мешканця. Люди не постраждали.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 40 ударів КАБів.

Також ворог здійснив ракетні удари, атакував FPV-дронами, БпЛА, та із РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння та нежитлове приміщення;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення, автомобіль;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено легковий автомобіль та приватні будинки;
  • у Білопільській громаді пошкоджено два приватних домоволодіння. 
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