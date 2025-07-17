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Дніпропетровська область вночі зазнала атаки. У Дніпрі загинула людина, 5 поранених

У Нікопольському районі теж не минулося без постраждалих. 

Дніпропетровська область вночі зазнала атаки. У Дніпрі загинула людина, 5 поранених
Наслідки удару по Дніпропетровській області
Фото: скриншот

Російська армія вночі масовано атакувала Дніпро. Вбито людину, ще п'ятеро поранені. 

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Чоловіки віком 35, 37, 40 і 52 років ушпиталені, з них троє – в важкому стані. 70-річний потерпілий буде лікуватися вдома, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

"Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства", – розповів Лисак. 

Окрім Дніпра, страждали й інші населені пункти області. 

"Горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах", – розповів Лисак, додавши, що там пошкоджено теплицю і господарську техніку. 

Нікопольський район зазнав ударів FPV-дронів та з реактивної системи залпового вогню "Град". Ворог скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Горіли авто, пошкоджено приватну оселю і господарську споруду. 

По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджена інфраструктура.

Під час нічної атаки дронів захисники збили над областю 22 дрони.
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