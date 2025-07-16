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У Нікополі росіяни поранили трьох бійців ДСНС

Також поранення отримали двоє цивільних людей.

У Нікополі росіяни поранили трьох бійців ДСНС
У Нікополі росіяни поранили трьох бійців ДСНС
Фото: ДСНС

Росіяни вдарили дроном по бійцям ДСНС, які ліквідовували пожежу у Нікополі Дніпропетровської області.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль”, - йдеться у повідомленні.

Під час ліквідації пожежі росіяни повторно вдарили по рятувальникам безпілотником.

Внаслідок удару три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні. 

Крім того, постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.

Пожежу на площі 6 кв.м було ліквідовано.
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