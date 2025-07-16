У Нікополі росіяни поранили трьох бійців ДСНС

Росіяни вдарили дроном по бійцям ДСНС, які ліквідовували пожежу у Нікополі Дніпропетровської області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль”, - йдеться у повідомленні.
Під час ліквідації пожежі росіяни повторно вдарили по рятувальникам безпілотником.
Внаслідок удару три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні.
Крім того, постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.
Пожежу на площі 6 кв.м було ліквідовано.