Нардепи підтримали закон про санкції проти «тіньового флоту» Росії

16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який розширює застосування санкцій до морських і повітряних суден, причетних до дій, що загрожують національній безпеці України, пише «Укрінформ».

Законопроєкт №13020 підтримав 291 народний депутат. Документ передбачає можливість застосовувати санкції до суден і повітряних суден, які залучені до російських схем тіньового перевезення нафти, зброї або військових.

Документ також вносить зміни до Закону «Про санкції». Він дозволяє застосовувати обмеження на транспортні засоби, діяльність яких створює реальні або потенційні загрози для національних інтересів, безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України.

СБУ і розвідувальні органи отримають повноваження на виявлення та документування таких суден. Також передбачено, що відомості про транспортні засоби, на які накладено санкції, вноситимуться до Державного реєстру санкцій.