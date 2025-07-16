​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 876 цілей росіян

Зокрема було уражено 32 артилерійські системи, 3 одиниці бронетехніки та 2 танки.

Впродовж доби 13-14 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 876 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

185 одиниць особового складу, з яких 113 – ліквідовано;

50 одиниць автомобільної техніки та 38 мотоциклів;

32 артилерійські системи, 3 одиниці бронетехніки та 2 танки.

Крім того, було знищено 43 безпілотних літальних апарати противника (типу “коптер” та “крило”), уражено 14 точок вильоту операторів БпЛА.

Всього протягом липня було знищено/уражено 12 067 цілей, з яких 2462 – особовий склад противника.