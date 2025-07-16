Російські окупанти завдали ракетних ударів по Шосткинській громаді Сумщини. Є пошкодження.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Близько 17:25 ворог завдав ракетного удару по околицях Шосткинської громади. Було два влучання. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль", – ідеться у повідомленні.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.
- Уночі і вранці 16 липня армія РФ атакувала Сумську громаду. Пошкоджено підприємство – його вікна, техніка, дах і нежитлові приміщення.