Відомо про два влучання.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Шосткинській громаді Сумщини. Є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 17:25 ворог завдав ракетного удару по околицях Шосткинської громади. Було два влучання. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль", – ідеться у повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.