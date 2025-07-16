На Донеччині засудили шістьох зрадників, які перешли на бік російських окупантів

Один із засуджених отримав тюремний строк після того, як вдруге потрапив у полон.

По 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали шість зрадників, які воювали проти Сил оборони в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє СБУ.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, фігурантами виявилися місцеві жителі, які вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил РФ.

Четверо з них – у складі 4-ї та 7-ї мотострілецьких бригад агресора захоплювали Сіверськодонецьк, Кремінну та Попасну, а також воювали під Бахмутом.

Серед цих чотирьох засуджених є поплічник російських окупантів, який отримав тюремний строк після того як вдруге потрапив у полон. Перший раз – у вересні 2022 року, а наступний – після обміну, коли його знову відправили на передову східного напрямку у 2024 році.

Ще двоє зрадників перебували у лавах 110-ї мотострілецької бригади та 111-го стрілецького полку рф, у складі яких намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

Суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.