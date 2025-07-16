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На Донеччині засудили шістьох зрадників, які перешли на бік російських окупантів

Один із засуджених отримав тюремний строк після того, як вдруге потрапив у полон.

На Донеччині засудили шістьох зрадників, які перешли на бік російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

По 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали шість зрадників, які воювали проти Сил оборони в Донецькій та Луганській областях.

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Про це повідомляє СБУ.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, фігурантами виявилися місцеві жителі, які вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил РФ.

Четверо з них – у складі 4-ї та 7-ї мотострілецьких бригад агресора захоплювали Сіверськодонецьк, Кремінну та Попасну, а також воювали під Бахмутом.

Серед цих чотирьох засуджених є поплічник російських окупантів, який отримав тюремний строк після того як вдруге потрапив у полон. Перший раз – у вересні 2022 року, а наступний – після обміну, коли його знову відправили на передову східного напрямку у 2024 році.

Ще двоє зрадників перебували у лавах 110-ї мотострілецької бригади та 111-го стрілецького полку рф, у складі яких намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

Суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). 

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.
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