ДБР провело обшуки в квартирі матері загиблого Героя України Андрія Пільщикова, оскільки там колись мешкав Шабунін

ДБР провело обшуки в квартирі Лілії Авер'янової – матері загиблого льотчика, Героя України Андрія Пільщикова ("Джуса"). Речниця бюро Тетяна Сапьян заявила, що причиною слідчих дій стало те, що там тимчасово проживав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає УП.

Слідчі дії в чотирьох місцях, де Шабунін тимчасово мешкав або перебував, відбулися 11 липня. ДБР стверджує, що відповідні дії були підтверджені рішенням суду.

"Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду", – сказала Сапьян.

У квартирі Авер'янової Шабунін, за словами представниці бюро, жив до моменту оголошення йому підозри 10 липня.

Лілія Авер'янова повідомила журналістам, що давно знайома з Шабуніним і цьогоріч він справді мешкав у її квартирі, коли його перевели служити до Харкова. Водночас на момент обшуків Шабунін там уже не мешкав.

Вона сказала, що з квартири нічого не забрали.

"І там нічого не могло бути. Він (Шабунін – ред.) там давно не жив", – сказала вона.

Авер'янова додала, що на момент обшуку в її квартирі вона перебувала в Києві. Про те, що будуть слідчі дії, вона дізналася телефоном.

"Просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", – повідомила Лілія.

Відкрити квартиру вдалося завдяки тому, що в сусідки були ключі. Авер'янова також пояснила, що дозволяла мешкати в цій квартирі і іншим друзям, оскільки не хотіла, аби вона пустувала.

Справа Віталія Шабуніна

21 лютого стало відомо, що ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну.

Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата.

Потім Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі.

Наступного дня, 11 липня, в ЦПК повідомили про обшуки в родині Шабуніна та в нього самого за місцем несення служби в Харківській області. Організація стверджує, що слідчі дії відбулися без ухвали суду. Вони припустили, що справа стосується екскомандира Віталія – Віктора Юшка – та "відрядження до НАЗК".

"Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати", – сказали в ЦПК.

Того ж дня ДБР повідомило про оголошення підозри за ухилення від військової служби за шахрайство.

"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", – повідомили в ДБР.

Також, як стверджували, Шабуніна підозрюють у використанні позашляховика, ввезеного в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Сам Шабунін каже, що про машину в підозрі нічого немає.

Екскомбат Віктор Юшко ще раніше отримав запобіжний захід у вигляді застави в 60 000 грн. Слідство вважає, що він видавав накази про фіктивні відрядження Шабуніна.

Шабуніну 15 липня обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.



