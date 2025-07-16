Рада збільшила чисельність СБУ

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада, ухвалила в цілому законопроєкт 13353 щодо діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії.
Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт в цілому підтримали 311 народних обранців.
Законопроєкт передбачає:
- надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
- створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій “А”, який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;
- збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час – з 27 000 до 37 000, в особливий період – з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій “А” має налічувати не менше 10 000 осіб.