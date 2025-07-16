На Одещині кіберфахівці СБУ затримали двох агентів ФСБ, які планували ракетний удар РФ по сховищу селітри в одному з морських портів.

За даними слідства, 29-річний інформатор влаштувався різноробочим у порт і зібрав дані про наявність вибухонебезпечних добрив, які передав куратору. Його 56-річна спільниця возила його на підпали релейних шаф Укрзалізниці.

Під час обшуків у затриманих знайшли докази співпраці з ворогом та бойові гранати. За державну зраду в умовах воєнного стану та незаконне поводження зі зброєю їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Завдяки спецоперації СБУ вдалося вивезти селітру з порту та убезпечити регіон від потенційної катастрофи.