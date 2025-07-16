НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони: бронетранспортери Patria від Латвії посилять підрозділи Третього армійського корпусу

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

Міноборони: бронетранспортери Patria від Латвії посилять підрозділи Третього армійського корпусу
Фото: Міноборони

Латвія в рамках чергового пакету матеріально-технічної допомоги передала Силам оборони України партію шестиколісних бронетранспортерів Patria.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як зазначає Міноборони, церемонія передачі відбулася в рамках робочого візиту прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні до України. У Києві вона провела зустріч із заступником міністра оборони України майором Валерієм Чуркіним та командиром Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ полковником Андрієм Білецьким.

У ході церемонії Евіка Сіліня повідомила, що це перша партія бронемашин, обіцяних під час її попередньої зустрічі з президентом України. Вона вкотре наголосила на непохитній підтримці України у боротьбі з агресором та запевнила, що Латвія продовжить обстоювати важливість цієї підтримки серед європейських та світових лідерів.

«Ми дуже пишаємося тим, що безперервно підтримуємо Україну не лише у військовому, а й у фінансовому, політичному та емоційному плані», – сказала очільниця латвійського уряду.

Евіка Сіліня також додала, що для латвійської сторони є важливим зворотний зв'язок від українських військових для можливого удосконалення техніки за результатами її експлуатації в бойових умовах.

Своєю чергою Валерій Чуркін подякував уряду та народу Латвії за взірцеве партнерство і непохитну підтримку України. Він відзначив ключове лідерство Латвії у Коаліції дронів, а також активну участь балтійської країни в інших Коаліціях спроможностей.

«Сьогоднішня значна підтримка посилює мобільність та захист наших сил, безпосередньо підвищуючи наші оперативні спроможності в умовах високих загроз. Ваші зобов'язання відображають чітке стратегічне бачення та тверду позицію щодо підтримки безпеки Європи», – зазначив заступник міністра.

Андрій Білецький повідомив, що передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

«Це найкраще і можливо найновіше що отримувала бригада. Ці машини рятуватимуть життя наших воїнів і укорочуватимуть життя окупантів», – зазначив командир з’єднання.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies