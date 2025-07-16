Міноборони: бронетранспортери Patria від Латвії посилять підрозділи Третього армійського корпусу

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

Латвія в рамках чергового пакету матеріально-технічної допомоги передала Силам оборони України партію шестиколісних бронетранспортерів Patria.

Як зазначає Міноборони, церемонія передачі відбулася в рамках робочого візиту прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні до України. У Києві вона провела зустріч із заступником міністра оборони України майором Валерієм Чуркіним та командиром Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ полковником Андрієм Білецьким.

У ході церемонії Евіка Сіліня повідомила, що це перша партія бронемашин, обіцяних під час її попередньої зустрічі з президентом України. Вона вкотре наголосила на непохитній підтримці України у боротьбі з агресором та запевнила, що Латвія продовжить обстоювати важливість цієї підтримки серед європейських та світових лідерів.

«Ми дуже пишаємося тим, що безперервно підтримуємо Україну не лише у військовому, а й у фінансовому, політичному та емоційному плані», – сказала очільниця латвійського уряду.

Евіка Сіліня також додала, що для латвійської сторони є важливим зворотний зв'язок від українських військових для можливого удосконалення техніки за результатами її експлуатації в бойових умовах.

Своєю чергою Валерій Чуркін подякував уряду та народу Латвії за взірцеве партнерство і непохитну підтримку України. Він відзначив ключове лідерство Латвії у Коаліції дронів, а також активну участь балтійської країни в інших Коаліціях спроможностей.

«Сьогоднішня значна підтримка посилює мобільність та захист наших сил, безпосередньо підвищуючи наші оперативні спроможності в умовах високих загроз. Ваші зобов'язання відображають чітке стратегічне бачення та тверду позицію щодо підтримки безпеки Європи», – зазначив заступник міністра.

Андрій Білецький повідомив, що передані бойові машини стануть на озброєння одного з найефективніших штурмових підрозділів корпусу.

«Це найкраще і можливо найновіше що отримувала бригада. Ці машини рятуватимуть життя наших воїнів і укорочуватимуть життя окупантів», – зазначив командир з’єднання.