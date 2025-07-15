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Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування двом бригадам ЗСУ

Одна з бригад - ТрО, друга - Сухопутних військ.

Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування двом бригадам ЗСУ
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування двом бригадам ЗСУ. 

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“Присвоїти 31 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького" та надалі іменувати її – 31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Сухопутних військ Збройних Сил України”, - йдеться в указі №488/2025.

Крім того, указом №489/2025 президент присвоїв 110 окремій бригаді територіальної оборони Сил ТрО ЗСУ почесне найменування "Хортиця" і постановив надалі іменувати її – 110 окрема бригада територіальної оборони "Хортиця" Сил територіальної оборони ЗСУ.

Як вказано в документах, почесні найменування присвоєні з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України.

Вказані укази набирають чинності з дня опублікування.
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