Зеленський підписав закон про множинне громадянство та про вихід із Оттавської конвенції

Президент Володимир Зеленський підписав прийняті Верховною Радою сьогодні закони.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський уточнив, що підписано:

закон про множинне громадянство,

ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,

зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", - прокоментував президент.

Зеленський доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

"Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів", - додав президент.