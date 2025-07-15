Зеленський підписав закон про множинне громадянство та про вихід із Оттавської конвенції

Президент Володимир Зеленський підписав прийняті Верховною Радою сьогодні закони.
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський уточнив, що підписано:
- закон про множинне громадянство,
- ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,
- зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.
"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", - прокоментував президент.
Зеленський доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.
"Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів", - додав президент.