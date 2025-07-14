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Зеленський: колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України

Президент розраховує на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України.

Зеленський: колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешешко

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, кого бачить на позиції очільника Міноборони.

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“Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності”, - повідомив президент. 

Він додав, що запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки українського виробництва.

“Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації”, - підсумував голова держави.

Заміна уряду

Цього літа вже не вперше обговорювали можливу відставку уряду. Те ж саме відбувалося і торік, і вже тоді Свириденко називали кандидаткою на посаду прем'єр-міністерки. Втім, тоді далі обговорень справа не зайшла, і Денис Шмигаль зберіг посаду. Важливо також пам'ятати, що стаття 10 закону про воєнний стан прямо забороняє відставку уряду, а заміна прем'єра автоматично приводить саме до цього.

Протягом кількох тижнів цього літа у пресі обговорювали нову можливу заміну складу Кабміну. І якщо про тих, хто може замінити чинних міністрів на посадах, кажуть різне, в питанні прем'єр-міністра джерела преси одностайні – називають прізвище Свириденко. Про це ж писав у червні і нардеп Ярослав Железняк. Водночас потім він стверджував, що доля уряду ще не вирішена.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливу заміну Дениса Шмигаля, казав, що якби в нього був такий намір, то він спершу обговорив це з самим прем'єром, а не з журналістами. І додав, що такої розмови з ним не проводив.

11 липня Юлія Свириденко у коментарі пресі сказала, що їй очолити уряд не пропонували.

14 липня Зеленський провів нараду з Денисом Шмигалем.

Президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що президент Володимир Зеленський визначив основні задачі, які він бачить перед оновленим урядом.
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