Зеленський провів нараду з Умєровим: Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі США

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим.
Про це він повідомив у Telegram.
"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки", - написав Зеленський.
Він також анонсував зміни в державних інституціях.
"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", - додав президент.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський розглядає Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла у США.
- Заміну посла український президент обговорював з американським колегою під час минулої телефонної розмови. Зеленський озвучив Трампу кількох кандидатів: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину і міністра енергетики Германа Галущенка.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи опісля заміну Маркарової, сказав, що ротації послів – це «нове дихання» для дипломатії.
- Також Сибіга повідомив, що Зеленський планує здійснити ротацію українських послів в усіх країнах і G7, і G20.