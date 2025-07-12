Зеленський провів нараду з Умєровим: Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі США

Президент пообіцяв, що відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це він повідомив у Telegram.

"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки", - написав Зеленський.

Він також анонсував зміни в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", - додав президент.