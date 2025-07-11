Зеленського очікують у Фінляндії на конференції "Гельсінкі+50" наприкінці липня

Президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь у конференції "Гельсінкі+50" в Фінляндії.

Про це повідомляє Ilta-Sanomat.

Конференція "Гельсінкі+50", присвячена 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта, має відбутись 31 липня.

Зазначається, що Володимир Зеленський попередньо був зазначений як доповідач одразу після виступу президента Фінляндії Александра Стубба, але його участь буде підтверджена пізніше.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступатиме дистанційно, а в панельних дискусіях візьмуть участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністри закордонних справ багатьох інших країн та представники правозахисних організацій.

На конференцію запрошено всі 57 країн-членів ОБСЄ, включаючи Росію. Участь буде на офіційному рівні, наразі немає інформації про участь російської делегації.