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​Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Болгарії

Співрозмовники обговорили посилення співпраці в енергетиці.

​Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Болгарії
​Володимир Зеленський та Росен Желязков
Фото: Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. 

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“Обговорили посилення співпраці в енергетиці, а саме в питанні енергетичної безпеки. Доручили нашим командам на експертному рівні пропрацювати всі потрібні питання”, - йдеться у повідомленні.

Президент України подякував очільнику уряду Болгарії за участь у конференції з відновлення України та в зустрічі коаліції охочих, а також за підтримку на шляху до ЄС і за продовження оборонної допомоги.

  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС № 3,4, продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому Міжнародного агентства з атомної енергії.
  • У квітні цього року віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що реактори болгарської АЕС «Белене» не будуть продавати Україні. За його словами, країна розвиватиме свою енергетику на тлі здорожчання електроенергії у світі.
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