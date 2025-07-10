​Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.
“Обговорили посилення співпраці в енергетиці, а саме в питанні енергетичної безпеки. Доручили нашим командам на експертному рівні пропрацювати всі потрібні питання”, - йдеться у повідомленні.
Президент України подякував очільнику уряду Болгарії за участь у конференції з відновлення України та в зустрічі коаліції охочих, а також за підтримку на шляху до ЄС і за продовження оборонної допомоги.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС № 3,4, продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому Міжнародного агентства з атомної енергії.
- У квітні цього року віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що реактори болгарської АЕС «Белене» не будуть продавати Україні. За його словами, країна розвиватиме свою енергетику на тлі здорожчання електроенергії у світі.