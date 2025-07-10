​Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

“Обговорили посилення співпраці в енергетиці, а саме в питанні енергетичної безпеки. Доручили нашим командам на експертному рівні пропрацювати всі потрібні питання”, - йдеться у повідомленні.

Президент України подякував очільнику уряду Болгарії за участь у конференції з відновлення України та в зустрічі коаліції охочих, а також за підтримку на шляху до ЄС і за продовження оборонної допомоги.