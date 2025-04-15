Болгарія відмовилася продавати атомні реактори для Хмельницької АЕС

Реактори болгарської АЕС «Белене» не будуть продавати.

Про це заявив віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров, передає БГНЕС.

Він додав, що розвиток атомної енергетики є правильним шляхом для країни і народу. За слвоами Зефірова, це рішення підтримують усі партнери в уряді.

«Ціни на електроенергію зростають у всьому світі, світ перебуває у стані постійної енергетичної нестабільності, тому атомна енергетика стабільна та передбачувана. У нас є майданчик, у нас є реактори, у нас є персонал, все в наших руках», - сказав вцепрем’єр.

Зафіров уточнив, що готовий до того, щоб рішення щодо «Белене» було закріплене резолюцією Народних зборів.