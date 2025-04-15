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Болгарія відмовилася продавати атомні реактори для Хмельницької АЕС

Країна розвиватиме свою енергетику на тлі здорожчання електроенергії у світі.

Болгарія відмовилася продавати атомні реактори для Хмельницької АЕС
Хмельницька АЕС, добудова енергоблоків
Фото: ОПУ

Реактори болгарської АЕС «Белене» не будуть продавати.

Про це заявив віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров, передає БГНЕС

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Він додав, що розвиток атомної енергетики є правильним шляхом для країни і народу. За слвоами Зефірова, це рішення підтримують усі партнери в уряді.

«Ціни на електроенергію зростають у всьому світі, світ перебуває у стані постійної енергетичної нестабільності, тому атомна енергетика стабільна та передбачувана. У нас є майданчик, у нас є реактори, у нас є персонал, все в наших руках», - сказав вцепрем’єр.

Зафіров уточнив, що готовий до того, щоб рішення щодо «Белене» було закріплене резолюцією Народних зборів.

  • Україна мала придбати два реактори, щоб добудувати Хмельницьку АЕС. Довкола такої ідеї розгорілися дискусії, оскільки реактори – російського виробництва.
  • "Наші гроші" з посиланням на інші медіа писали, що вартість реакторів у Болгарії після їх купівлі зросла з $ 600 млн до 1,1 млрд. В "Енергоатомі" звинуватили журналістів у поширенні фейків і сказали, що "маніпулятивні твердження щодо вартості реакторного обладнання АЕС Belene, яке є власністю Уряду Республіки Болгарія, є недоречними, так як комерційні переговори досі тривають. На сьогодні згідно з рішенням болгарського парламенту вартість зазначеного обладнання складає 600 млн доларів США".
  • У лютому цього року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про закупівлю у Болгарії реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
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