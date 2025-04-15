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Байден виступить із першою промовою після того, як покинув Білий дім

Темою промови буде захист соціального забезпечення. 

Байден виступить із першою промовою після того, як покинув Білий дім
Президент США Джо Байден виступає з промовою щодо вторгнення Росії в Україну у Білому домі у Вашингтоні, 24 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Джо Байден виступить із першою публічною промовою після того, як у січні покинув Білий дім.

Про це пише CNN.

Ексочільник Штатів виступить у Чікаго на Конференції адвокатів, радників і представників інвалідів (ACRD). Темою промови буде захист соціального забезпечення. 

Видання пише, що Байден навмисно чекав більшу частину перших 100 днів правління Дональда Трампа, щоб висловитися та прийняти запрошення на цю зустріч. 

Мартін О'Меллі, уповноважений Управління соціального забезпечення при Байдені, який також виступатиме на заході, сказав CNN, що з огляду на те, що Байден багато говорив про гідність роботи та зміцнення програми, це "відповідний спосіб для нього повернутися до громадського життя".

Зазначається, що коло спілкування Байдена значно скоротилося, і біля нього залишилися лише найближчі соратники. Він переважно проводить час вдома в Делавері, повертаючись до офісу у Вашингтоні приблизно раз на тиждень. 

  • На початку лютого Каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом.
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