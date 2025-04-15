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Білий дім пропонує вдвічі скоротити фінансування Держдепу та припинити фінансування ООН і НАТО

Втім очікується, що ця пропозиція не буде прийнята ні керівництвом Держдепу, ні Конгресом, який має проголосувати за весь федеральний бюджет найближчими місяцями. 

Білий дім пропонує вдвічі скоротити фінансування Держдепу та припинити фінансування ООН і НАТО
Білий дім
Фото: wall.alphacoders.com

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало скоротити бюджет Державного департаменту майже на 50%, закрити ряд закордонних дипломатичних представництв, скоротити кількість дипломатичного персоналу та скасувати фінансування майже всіх міжнародних організацій, включаючи ООН, багато її агентств і штаб-квартиру НАТО, передає Associated Press із посиланням на чиновників.

Очікується, що пропозиція, яка була представлена Державному департаменту минулого тижня і все ще перебуває на дуже підготовчій стадії, не буде прийнята ні керівництвом департаменту, ні Конгресом, якому, зрештою, буде запропоновано проголосувати за весь федеральний бюджет у найближчі місяці.

Офіційні особи, знайомі з пропозицією, кажуть, що вона ще має пройти кілька раундів розгляду, перш ніж вона навіть потрапить до законодавців, які в минулому вносили зміни та навіть відхиляли бюджетні запити Білого дому. Хоча ця пропозиція є попередньою, вона вказує на пріоритети адміністрації Трампа та збігається з масштабним скороченням робочих місць і фінансування у федеральному уряді, від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб і Департаменту освіти до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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