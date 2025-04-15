Білий дім пропонує вдвічі скоротити фінансування Держдепу та припинити фінансування ООН і НАТО

Втім очікується, що ця пропозиція не буде прийнята ні керівництвом Держдепу, ні Конгресом, який має проголосувати за весь федеральний бюджет найближчими місяцями.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало скоротити бюджет Державного департаменту майже на 50%, закрити ряд закордонних дипломатичних представництв, скоротити кількість дипломатичного персоналу та скасувати фінансування майже всіх міжнародних організацій, включаючи ООН, багато її агентств і штаб-квартиру НАТО, передає Associated Press із посиланням на чиновників.

Очікується, що пропозиція, яка була представлена Державному департаменту минулого тижня і все ще перебуває на дуже підготовчій стадії, не буде прийнята ні керівництвом департаменту, ні Конгресом, якому, зрештою, буде запропоновано проголосувати за весь федеральний бюджет у найближчі місяці.

Офіційні особи, знайомі з пропозицією, кажуть, що вона ще має пройти кілька раундів розгляду, перш ніж вона навіть потрапить до законодавців, які в минулому вносили зміни та навіть відхиляли бюджетні запити Білого дому. Хоча ця пропозиція є попередньою, вона вказує на пріоритети адміністрації Трампа та збігається з масштабним скороченням робочих місць і фінансування у федеральному уряді, від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб і Департаменту освіти до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).