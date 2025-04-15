Ігор Ліскі: «Відсутність справедливого миру роздере цю країну»

Що нам робити за таких умов? Яких червоних ліній дотримуватися під час переговорів про мир? Який економічний ресурс у нас є? Як не програти війну і тим паче мир? Свою думку з цього приводу Ігор Ліскі озвучив під час дискусійної панелі «Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ» (проходила в межах спільного проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна» ).

«Війна — це в першу чергу війна економік, — каже бізнесмен, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. — До приходу до влади президента США Дональда Трампа ситуація у світі була більш-менш зрозумілою. Є Росія з економікою у 2 трлн, плюс Іран, Північна Корея і Китай, який не допомагає військово, але підтримує. Проти них — цивілізований світ, умовно — Європа, Америка, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія тощо. Це не зіставні економічні блоки. І якби була справжня воля Європи й Америки, зрозуміло, що Україна має перемагати. Та Трамп цю історію переграв. Зараз вона виглядає як російська економіка плюс Китай проти української та європейської. А Америка шукає свою вигоду, заявляючи, що не готова підтримувати Україну до повної перемоги. І це ускладнює процес».

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

Насамперед, вважає бізнесмен Ігор Ліскі, Україні важливо не стати розмінною картою в геополітичній грі Сполучених Штатів, які намагаються відірвати Росію від Китаю. Єдиною умовою завершення цієї війни, на його думку, має бути лише сталий і справедливий мир або перемир’я як його основа чи початок.

«Без справедливого миру не буде довіри суспільства до влади і до країни. А коли немає довіри населення, військових, тих, хто втратив, родичів тих, хто поклав своє життя, ця країна не відбудеться», — упевнений бізнесмен.

«Відсутність справедливості просто роздере країну, — вважає Ігор Ліскі. — Помножить на нуль усі зусилля. Помножить на нуль суб'єктність. Ніхто не буде в цю країну вкладати. Та що там іноземні інвестиції. Навіть самі українці не будуть вірити в цю країну. Багато людей будуть відчувати себе зрадженими. Мені навіть страшно уявити рівень конфліктності на виборах. Це буде роздерта країна без майбутнього з усіма атрибутами миру: не будуть стріляти, не будуть літати «шахеди». Але нам точно не потрібно такого несправедливого миру чи перемир'я».

Тому дуже важливі червоні лінії, на які влада має спиратися в будь-яких перемовинах, підкреслює бізнесмен. І обговорювати можна все, крім:

1. Невизнання окупованих територій

«У нас є міжнародно визнані кордони. Не можемо ми віддати ні мій рідний Луганськ, ні Крим. Це принципова річ. Достатньо раз випустити джина з пляшки — і це буде лише питанням часу, коли інші країни зможуть переділити Україну. І не тільки Україну. Це буде право сильного, що зруйнує не тільки світовий порядок. Це буде Третя світова. Вона, у принципі, вже є, просто переросте в масштабну історію», — вважає бізнесмен.

2. Спроможні Збройні сили

Це єдина гарантія нашої безпеки, зауважує Ігор Ліскі. Ніхто не захищатиме країну, яка не захищає себе сама, упевнений він.

3. Нарощення потужностей військово-промислового комплексу

«Якщо ми не зможемо самі виробляти далекобійні ракети 500+ км, ця війна ніколи не закінчиться. Якщо ми не зможемо робити 50+ далекобійних ракет на місяць, війна не закінчиться. Якщо Росія не буде боятися ударів у відповідь, нічого не буде», — каже бізнесмен.

Так само ми маємо виробляти 155-й калібр, головні компоненти зброї майбутнього: електронні системи, компоненти для дронів, зв'язку, систем РЕБ тощо. А це буде неможливо, акцентує Ігор Ліскі, без підтримки фундаментальної науки — без неї зброї майбутнього не може бути.

«Хто б що не казав, ці три речі — запорука сталого справедливого миру», — підкреслив бізнесмен.

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, Костянтин Єлісєєв, Єгор Фірсов, Ольга Айвазовська, Ігор Луценко і Вадим Денисенко

Що має робити Україна з огляду на економічну війну і послаблення підтримки США? По-перше, мобілізувати підтримку Європи, переконаний Ігор Ліскі.

«Деякі країни, наприклад скандинавські, уже мобілізувалися. Я хочу вірити, що Британія мобілізується. Чекаємо розуміння, наскільки Німеччина буде мобілізована після нових виборів. Наскільки Франція, яка має великий потенціал, зіграє цю історію», — додає він.

Та головний економічний ресурс, упевнений Ігор Ліскі, усередині країни. Але для цього треба подолати адміністративну, організаційну й управлінську кризи.

«Він цього залежать підтримка Збройних сил, постачання армії, прийняття швидких рішень, вирішення кадрової проблеми, яка колосальна на всіх рівнях. Інколи держава просто недієздатна. І це я вже не говорю про адміністрування податків, де повний хаос. Часом прості організаційні рішення переростають у проблему, яку доводиться закривати з Офісу Президента, коли навколо неї вже все палає», — відзначає бізнесмен.

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

Розв’язання управлінських проблем, упевнений він, піднесе країну на зовсім інший рівень.

«Україна має потенціал перемогти, попри позицію Америки. Якщо допустити думку, що Америка ставить нам такі умови, мовляв, не підписуєте зараз мир з Росією — ми йдемо і не допомагаємо, то щоб ми це змогли пережити, воювали й перемогли, треба змінювати управління країною і змінювати економіку», — каже Ігор Ліскі.

Ну і, звісно, додає він, слід невідкладно впроваджувати реформи і рухатися у Європейський Союз.

«Європа — наш головний союзник. Тільки-но ми станемо частиною Європейського Союзу, почнеться нова безпекова складова. І Україна є її великою частиною. Цей безпековий союз має бути заснований на досвіді Збройних сил України — ось чому європейські країни мають підтримувати наші ЗСУ і нашу економіку», — відзначає Ліскі.

Дискусія у відеоформаті: