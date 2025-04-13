Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»

Президент Росії Володимир Путін фактично вийшов з мирних переговорів і тепер намагається шляхом вкидання нових наративів, направлених проти України, пояснити росіянам, чому він не збирається припиняти війну, заявив політолог Вадим Денисенко під час дискусійної панелі «Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ», що проходила в межах проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна». Україні ж, вважає він, на цих самих переговорах слід реалістичніше відбирати цілі, щоб їх досягти. Про що йдеться — детальніше у тезовім викладі виступу Вадима Денисенка.

Фото: Макс Требухов Вадим Денисенко, політолог.

«Насправді, починаючи з листопада 2023 року, Росія на всі аудиторії — Росію, Україну, колективний Захід, Глобальний Південь — транслювала один-єдиний наратив. Півтора року вони досить активно говорили про те, що вони за мир, а Україна проти. Мовляв, під тиском Заходу вона не хоче миру. Переговори в Джидді між Україною і США дозволили зламати цей наратив, — каже Вадим Денисенко. — І росіяни достатньо довго, тижні два, думали, що ж їм сказати. А тоді з'явилася ця заява Путіна про те, що на територію України необхідно вводити тимчасове керівництво під егідою ООН, проводити вибори абощо. Пєсков уточнив Путіна: вони вважають, що українське військово-політичне керівництво не контролює армію, а армія не слухається військово-політичне керівництво; тут повний бардак, хаос».

Цей наратив Денисенко назвав невдалим — його не сприйняли ні Глобальний Південь, ні колективний Захід, ні тим більш Україна.

«Але кампанія запущена, значить, вона має працювати. І єдина аудиторія, на яку воно трошечки починає працювати, — це сама Російська Федерація. Тому що потрібно донести російському населенню, чому не буде миру.

Є багато причин, але Путін де-факто вийшов із переговорного процесу. На останньому Ер-Ріяді, це стало зрозуміло. Путін з психологічної точки зору загалі не збирається зупиняти війну. Він щиро вважає, що Київ за 3 дні 2.0 цього літа йому вдасться. Ми розуміємо, що це нереалістично, але тим не менш він живе в цій парадигмі. І вони починають накачувати російське суспільство, чому воно повинно змиритися з тим, що війна буде продовжуватися», — пояснює політолог.

За його словами, остання соціологія на території Росії (соціологічне дослідження «Росія напередодні переговорів. Соціально-політичні настрої росіян січень-лютий 2025», яке проводили спільно «Ділова столиця», Медіацентр Україна та соціологічна компанія «Нью-імідж груп». — Ред.) показала, що вперше 3/4 населення, а це 75 %, очікували мирних переговорів, очікували миру.

«Таких цифр не було ніколи. Вони хотіли б цього миру, але Путін оцим наративом пробує їм довести, що вони не можуть йти на мир, тому що тут «нацики», які не слухаються Зеленського. Відповідно треба воювати», — говорить Денисенко, зазначивши, що наратив цей лунатиме ще місяць-півтора мінімум.

Щодо участі України у переговорах довкола припинення війни, всі вони в першу чергу — про нашу суб’єктність, відзначив політолог. І про це слід пам’ятати, акцентує Вадим Денисенко, коли ми ставимо перед собою цілі, які напевне не можна виконати (наприклад, членство в НАТО), бо тоді траплятимуться ситуації на кшталт того, що відбулось в Овальному кабінеті.

«Формула миру для мене з першого дня війни була наступна: збереження суб'єктності, збереження максимальної кількості людей, максимальної кількості територій, обов'язковий вихід до Чорного моря. На мій погляд, це та формула, з якою ми повинні йти і до українського суспільства, і думати про те, як її максимально забезпечити на наших зовнішніх переговорах», — впевнений політолог.

Фото: Макс Требухов Спікери під час дискусії

Він відзначив три проблеми, які на сьогодні є в Україні:

Наші вимоги часто «відстають» від життя на пару місяців або років».

Вибираючи між суб'єктністю, територіями, людьми абощо і можливістю одномоментно показати дулю нашому візаві, ми — як суспільство — радіємо, коли показуємо цю дулю. «І це, в принципі, є одним із найбільших внутрішніх викликів в тому числі і для нашої внутрішньої єдності».

Величезна управлінська криза. І намагання вирішити управлінську кризу політичними методами, тільки посилюють її, вважає експерт.

«Під політичними методами я маю на увазі, що політика X або чиновника X змінити на чиновника Y. Так це не працює, тому що управлінська криза має зовсім інші причини і зовсім інші причинно-наслідкової зв'язки. Усе, що ми говоримо про мобілізацію, бусифікацію, корупцію — це все не причини. Це наслідки управлінської кризи, в якій ми живемо, — впевнений Денисенко. — І що б ми не говорили і не робили, без вирішення управлінської кризи реальними управлінськими методами, ми все більше заходитимемо у глухі кути».

На його думку, уся робота ТЦК сьогодні — це «величезні управлінські промахи».

«Є регіони, де багато у чому відбувається по суті терор цивільного населення. Коли чоловіки просто бояться виходити на вулицю і не тільки тому, що бояться йти в армію, але й тому, що були допущені величезні управлінські проблеми», — зауважив політолог.

Фото: Макс Требухов Вадим Денисенко, політолог.

Це при тому, додає він, що мотивація продовжувати війну є, і вона достатньо велика. Хоча українське суспільство дуже хотіло б, щоб завтра настав хоча б якийсь мир. 30-35 % українців готові воювати до останнього і 70 % дуже хотіли б миру, але не на будь-яких умовах, навів цифри Вадим Денисенко.

Дивіться також відеозапис з дискусійної панелі: