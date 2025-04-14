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Зеленський запросив Трампа приїхати перед тим, як домовлятися з Росією: "Обирайте будь-яке атаковане місто і їдьте"

Він хоче, щоб американський президент на власні очі побачив руйнування і дізнався про жертв. 

Зеленський запросив Трампа приїхати перед тим, як домовлятися з Росією: "Обирайте будь-яке атаковане місто і їдьте"
Володимир Зеленський під час пресконференції
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну перед тим, як домовлятися з росіянами про припинення вогню. В інтерв'ю програмі 60 minutes він сказав, що Трамп може обрати будь-яке місто на власний вибір. 

Україна нічого заздалегідь не готуватиме. Але хоче, аби американський президент на власні очі все побачив.

"Ми хочемо, аби ви приїхали і побачили. Ви думаєте, що знаєте, що тут відбувається. Окей. Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, перед будь-якими форматами переговорів, приїдьте. Побачити цивільних людей, потерпілих, лікарні, церкви, дітей. Зруйнованих або мертвих. Приїдьте. Подивіться. І потім давайте рухатися до плану, як закінчувати війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Зрозумієте, що Путін зробив. Ми не готуватимемо нічого. Це не буде театром з заготовленими акторами на вулицях. Нам це не потрібно. Ви можете поїхати, куди хочете. В будь-яке місто, яке зазнало атак", – сказав президент. 

  • Американський президент вважає, що здатен закінчити війну в Україні шляхом переговорів із росіянами. Однак поки що запропоновані ним ініціативи з припинення вогню на Росію впливу не мали: вона продовжує атакувати, зокрема енергетику, безпеку якої зобов'язалася гарантувати.
  • В Штатах казали, що їм про це відомо. Про якісь заходи у відповідь на порушення Росією домовленості поки невідомо. 
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