Через російський дрон спалахнула пожежа на складі продуктів харчування у Харкові

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Ліквідація наслідків ударів у Харкові, фото ілюстративне

У Салтівському районі Харкова через російський дрон спалахнула пожежа на складі продуктів харчування.

Про це повідомили харківський міський голова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Удар ворожим БпЛА було зафіксовано в Салтівському районі Харкова. Внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 м.кв", написав Синєгубов.

За даними Терехова, під ударом опинилося цивільне підприємство. Пожежа виникла на складських приміщеннях із продуктами харчування. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.

Постраждалих немає.