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Росіяни вдарили по передмістю Харкова, постраждали четверо людей

Під російський обстріл потрапило Слатине Харківського району.

Росіяни вдарили по передмістю Харкова, постраждали четверо людей
Фото: прокуратура Харківської області

Уночі та вранці 12 квітня під російські обстріли потрапило село Слатине Харківського району.  Унаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 12 квітня близько 6:50 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по с. Слатине Харківського району. 

Два КАби поцілили по приватному житловому сектору: пошкоджень зазнали щонайменше сім приватних будинків. 

З-під завалів будинку рятувальники деблокували 68-річного чоловіка. Потерпілий отримав травми, наразі він у стабільному стані. Ще двоє чоловіків дістали осколкових поранень. 

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

  • У Харкові росіяни завдали три удари БПЛА, два з яких у Немишлянському районі. Від прильотів постраждала одна людина, її стан оцінюється як легкий.
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