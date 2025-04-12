Російські окупанти атакували безпілотниками Суми

Травмованих та загиблих немає.

Наслідки російської атаки по Сумах 11 березня 2025 року

Уночі російська армія атакувала безпілотниками місто Суми. Унаслідок атаки пошкоджені склади та автомобілі одного з підприємств.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі росіяни завдали удару БПЛА по місту Суми. Внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення та автомобілі одного з підприємств", — ідеться у повідомленні.

Травмованих та загиблих унаслідок атаки немає.

На місці події працюють відповідні служби.

Уночі та зранку росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.

Через російську атаку у Святошинському районі Києва виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Двоє людей постраждали, медики надали їм необхідну допомогу.