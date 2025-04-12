Уночі Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 17 "шахедів", пошкоджені будинки

Сили ППО уночі 12 квітня збили в небі над Дніпропетровщиною 17 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 17 ворожих безпілотників", — написав він.
Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджений приватний будинок.
Пожежу, що виникла в оселі в Павлоградському районі, рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство.
FPV-дронами росіяни вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді.
Безпілотником також атакував Синельниківський район, внаслідок чого пошкоджена лінія електропередач.
На щастя, без загиблих і постраждалих.
- Росіяни атакували Київ та Харків "шахедами": у Києві через атаку постраждали двоє людей, виникли пожежі у двох районах столиці. У Харкові росіяни завдали три удари БПЛА, два з яких у Немишлянському районі. Від прильотів постраждала одна людина, її стан оцінюється як легкий.