Уночі Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 17 "шахедів", пошкоджені будинки

Сили ППО уночі 12 квітня збили в небі над Дніпропетровщиною 17 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 17 ворожих безпілотників", — написав він.

Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджений приватний будинок.

Пожежу, що виникла в оселі в Павлоградському районі, рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство.

FPV-дронами росіяни вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді.

Безпілотником також атакував Синельниківський район, внаслідок чого пошкоджена лінія електропередач.

На щастя, без загиблих і постраждалих.