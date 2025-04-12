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Уночі Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 17 "шахедів", пошкоджені будинки

Армія РФ завдала масованої атаки по районах Дніпропетровщини.

Уночі Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 17 "шахедів", пошкоджені будинки
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Сили ППО уночі 12 квітня збили в небі над Дніпропетровщиною 17 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері та вночі оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 17 ворожих безпілотників", — написав він.

Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджений приватний будинок. 

Пожежу, що виникла в оселі в Павлоградському районі, рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство.

FPV-дронами росіяни вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді.

Безпілотником також атакував Синельниківський район, внаслідок чого пошкоджена лінія електропередач.

На щастя, без загиблих і постраждалих.

  • Росіяни атакували Київ та Харків "шахедами": у Києві через атаку постраждали двоє людей, виникли пожежі у двох районах столиці. У Харкові росіяни завдали три удари БПЛА, два з яких у Немишлянському районі. Від прильотів постраждала одна людина, її стан оцінюється як легкий. 
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