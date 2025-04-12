Росіяни завдали 447 ударів по Запорізькій області, є пошкодження

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків та автомобілів.

153 артудари завдано по території Новояковлівки, Степового, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки.

"Впродовж доби окупанти завдали 447 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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