Росіяни завдали 447 ударів по Запорізькій області, є пошкодження

Минулої доби російські окупанти завдали 447 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
"Впродовж доби окупанти завдали 447 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.
Зокрема, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю.
282 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
8 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки.
153 артудари завдано по території Новояковлівки, Степового, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків та автомобілів.
- Учора вдень російські дрони атакували Пологівський та Запорізький райони. Пошкоджень зазнали цивільні авто.