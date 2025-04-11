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Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському та Лиманському напрямках

Також активні бойові дії точились на Курському напрямку.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському та Лиманському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 11 квітня відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

На Харківському напрямку противник від початку доби двічі проводив наступальні дії в бік населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед. 

На Лиманському напрямку російські загарбники 24 рази атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка. 

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили три атаки загарбників. 

Чотирнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Дачного, Дружби та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває. 

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка. Наші захисники зупинили 32 штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення триває досі.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 347 окупантів, з них 105 — безповоротно. Українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 17 одиниць автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, засіб РЕБ, пункт управління БпЛА; також пошкодили три артилерійські системи та три автомобілі. 

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Розливу та Роздольного. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення із противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії в районі Малих Щербаків. Українські підрозділи відбили всі атаки. 

На Придніпровському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер; також загарбницька армія здійснила 259 обстрілів, зокрема 21 - із реактивних систем залпового вогню. 

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони та 27-го полку Національної гвардії України, які завдають ворогу вагомих втрат у живій силі та техніці.

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