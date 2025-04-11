Через обстріли РФ на Дніпропетровщині постраждав цивільний

Унаслідок обстрілів постраждав чоловік 39 років, він лікуватиметься амбулаторно.

"Протягом дня на Нікопольщині від ворожих ударів потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська громади. Майже півтора десятки разів агресор цілив дронами-камікадзе", — каже Лисак.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies