Через обстріли РФ на Дніпропетровщині постраждав цивільний

Упродовж дня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, постраждав 39-річний цивільний.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня на Нікопольщині від ворожих ударів потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська громади. Майже півтора десятки разів агресор цілив дронами-камікадзе", — каже Лисак.
Унаслідок обстрілів постраждав чоловік 39 років, він лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені 13 легковиків, 2 автобуси, адмінбудівлі.
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