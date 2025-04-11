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Через обстріли РФ на Дніпропетровщині постраждав цивільний

Пошкоджений автотранспорт.

Через обстріли РФ на Дніпропетровщині постраждав цивільний
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, постраждав 39-річний цивільний.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня на Нікопольщині від ворожих ударів потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська громади. Майже півтора десятки разів агресор цілив дронами-камікадзе", — каже Лисак. 

Унаслідок обстрілів постраждав чоловік 39 років, він лікуватиметься амбулаторно. 

Пошкоджені 13 легковиків, 2 автобуси, адмінбудівлі.

  • Президент Володимир Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо посилення протиповітряної оборони України та, зокрема, Дніпровщини за допомогою літаків, гелікоптерів і додаткових систем ППО.
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