Через російські обстріли у Харківській області виникли пожежі

У Харкові постраждала людина.

Упродовж доби та вночі 12 квітня російські окупанти атакували Харків, Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони. Постраждала людина, через влучання виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові вночі 12 квітня зафіксували влучання БпЛА типу "Шахед" в землю, ще 2 БпЛА на територію цивільного підприємства. Постраждала одна людина.

У Золочівській громаді Богодухівського району є влучання 1 КАБу по відкритій території на околицях с.Карасівка, також ще одне влучання КАБу по відкритій території на околицях с. Дуванівка.

У с. Івашки внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено 2 автомобіля.

У Куп'янську внаслідок обстрілу, попередньо 3 КАБами, виникло влучання з послідуючим загорянням конструктивних елементів одноповерхової нежитлової покинутої будівлі на площі 20м.кв. та трави на площі 100м.кв. Зруйновано 3 гаражі та пошкоджено 10 гаражів.

У с. Хотімля Чугуївського району внаслідок скидання невстановленого вибухового пристрою з БпЛА виникло загоряння двохповерхового житлового приватного будинку.

У Богодухівському районі авіація РФ завдала ударів 6 КАБ по околицям с. Калинове, с. Карасівка, с. Сосновка.

У с. Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, горіла хвойна підстилка на площі 3 м. кв.