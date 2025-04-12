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Російські військові обстріляли Степанівку на Херсонщині, є травмовані (оновлено)

Чоловіків госпіталізували.

Російські військові обстріляли Степанівку на Херсонщині, є травмовані (оновлено)

Російські військові обстріляли населений пункт Степанівка Херсонської області. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Оновлення. Ще одна людина постраждала через обстріл Степанівки російськими окупаційними військами. Чоловік 35 років отримав легкі поранення. Медики надають йому необхідну допомогу. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 9:00 армія рф вкрила вогнем Степанівку. Внаслідок артилерійського удару постраждав 38-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та поранення спини", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "екстренки" доправила потерпілого до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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