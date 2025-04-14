​У Степногірську унаслідок російської атаки зникло електропостачання

Через ворожий обстріл виникла пожежа у багатоповерхівці.

У Степногірську Запорізької області унаслідок російського авіаудару зникло електропостачання.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зникло електропостачання, виникла пожежа в дев’ятиповерхівці. Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська", – написав він у телеграмі.

Унаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці.

На щастя, люди не постраждали.