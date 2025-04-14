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​У Степногірську унаслідок російської атаки зникло електропостачання

Через ворожий обстріл виникла пожежа у багатоповерхівці.

​У Степногірську унаслідок російської атаки зникло електропостачання
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

У Степногірську Запорізької області унаслідок російського авіаудару зникло електропостачання. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зникло електропостачання, виникла пожежа в  дев’ятиповерхівці. Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська", – написав він у телеграмі.

Унаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці. 

На щастя, люди не постраждали.

  • Раніше окупанти завдали 511 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
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