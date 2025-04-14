Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті пройшло понад 150 боїв, практично третина з них – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і шість артилерійських засобів російських загарбників.

На фронті пройшло понад 150 боїв, практично третина з них – на Покровському напрямку
війна з Росією
Фото: Генштаб

Розпочалася 1146-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 128 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько семи тисяч обстрілів, з них 149 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лісне, Миропільське, Петрушівка, Угроїди, Рясне, Осоївка, Великий Прикіл, Глибне Сумської області; Нова Полтавка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Привільне, Червоне, Малинівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і шість артилерійських засобів російських загарбників.

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік населених пунктів Торецьк, Озарянівка, Дружба та Леонідівка.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень із противником у районах Новополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та Шевченка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії у районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві невдалі спроби просунутися вперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 58 керованих авіабомб, а також здійснив 505 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, два засоби ППО, 119 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 179 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies