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На Херсонщині через окупантів загинули троє людей

Ще шестеро осіб отримали поранення. 

На Херсонщині через окупантів загинули троє людей
Наслідки обстрілу Херсона, фото ілюстративне
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби окупанти атакували 36 населених пунктів Херсонщини. У області через росіян загинули три людини.

Про це розповів у телеграмі очільник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Новорайськ, Нововоронцовка, Новотягинка, Олександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Тягинка, Українка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове, Зеленівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

  • 13 квітня вдень російські військові з безпілотника вбили жительку Херсона.
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