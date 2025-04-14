Президент України Володимир Зеленський говорив своєму американському колезі Дональду Трампу про те, що Путіну не можна довіряти. Це твердження він повторив йому багато разів, сказав Зеленський у інтерв'ю програмі 60 Minutes. Зеленський вважає, що саме тому, що Путіну не можна довіряти, і не працює припинення вогню.

Зеленський підкреслив, що будь-яке припинення вогню повинно включати безпекові гарантії для України. Він вважає, що це може бути міжнародні сили, в яких братимуть участь і США.

Фото: скріншот Володимир Зеленський

"Це може означати захист повітряного простору і постачання протиповітряної оборони, який може полягати з літаків, а не чобіт на землі", – сказав президент.

Він і раніше наголошував, що якщо Штати не хочуть відправляти свої війська до України, то можуть долучитися постачанням ППО.

"Путін ніколи не хотів закінчувати війну. Путін ніколи не хотів, щоб ми були незалежними. Путін хоче повністю нас зруйнувати – наш суверенітет та наших людей", – сказав Зеленський.

Він вважає, що справедливим є той мир, за якого Україна не втратить суверенітету чи незалежності.

"Ми, неважливо як, повернемо своє, тому що ми ніколи не втрачали його – росіяни забрали його від нас, тимчасово окуповані території. Ми не визнаємо ці території (Росією. – Ред.), які росіяни тимчасово окупували. Ми повернемо їх назад. Коли чи як – сказати не можу", – додав він.

Президент наголосив, що є й те, що повернути неможливо – життя людей. І ті, хто ці життя забрав, мусять бути справедливо покарані.

Коментуючи те, що Дональд Трамп назвав його "диктатором без виборів", Зеленський сказав, що в США домінують російські наративи. Росія мала інформаційний вплив і на американських посадовців – віцепрезидента Джей Ді Венса. Зеленський запросив Трампа в Україну побачити все на власні очі.

"Ми хочемо, аби ви приїхали і побачили. Ви думаєте, що знаєте, що тут відбувається. Окей. Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-яких форматів переговорів, приїдьте. Побачити цивільних людей, потерпілих, лікарні, церкви, дітей. Зруйнованих або мертвих. Приїдьте. Подивіться. І потім давайте рухатися до плану, як закінчувати війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Зрозумієте, що Путін зробив. І не готуватимемо нічого. Це не буде театром з заготовленими акторами на вулицях. Нам це не потрібно. Ви можете поїхати, куди хочете. В будь-яке місто, яке зазнало атак", – сказав президент.

У ролику журналіст за кадром озвучив інформацію про українські втрати: 100 000 військових і 13 000 цивільних. Президент відповідних цифр не наводив, а 4 лютого в інтерв'ю Пірсу Моргану озвучував інші дані: 45 000 українців убиті, ще 390 000 – поранені.