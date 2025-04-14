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На Тернопільщині подружжя викладачів підозрюють у вимаганні $17 000 за "допомогу" у відстрочці від мобілізації

Викладачам загрожує до 8 років позбавлення волі. 

На Тернопільщині подружжя викладачів підозрюють у вимаганні $17 000 за "допомогу" у відстрочці від мобілізації
Одни із затриманих ділків
Фото: Нацполіція

У Тернопільській області подружжя викладачів підозрюють у вимаганні $17 000  за "допомогу" у відстрочці від мобілізації.

Як повідомили у Нацполіції, чоловік та дружина є викладачами місцевих навчальних закладів. Вони пообіцяли, що допоможуть уникнути мобілізації. Зокрема мали посприяти в оформленні фіктивних документів про догляд за їх родичем, і на підставі цієї оборудки військовозобов’язаний мав отримати відстрочку від служби у армії. 

Для правдоподібності ділки запевняли, що мають знайомства і у медзакладах, і у ТЦК, тому проблем з оформленням документів не виникне. За свою послугу освітяни попросили та отримали 17 тисяч доларів.

Отримані гроші
Фото: Нацполіція
Отримані гроші

Поліцейські спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ зібрали доказову базу та оголосили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. 

Викладачам загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

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