На Тернопільщині подружжя викладачів підозрюють у вимаганні $17 000 за "допомогу" у відстрочці від мобілізації

У Тернопільській області подружжя викладачів підозрюють у вимаганні $17 000 за "допомогу" у відстрочці від мобілізації.

Як повідомили у Нацполіції, чоловік та дружина є викладачами місцевих навчальних закладів. Вони пообіцяли, що допоможуть уникнути мобілізації. Зокрема мали посприяти в оформленні фіктивних документів про догляд за їх родичем, і на підставі цієї оборудки військовозобов’язаний мав отримати відстрочку від служби у армії.

Для правдоподібності ділки запевняли, що мають знайомства і у медзакладах, і у ТЦК, тому проблем з оформленням документів не виникне. За свою послугу освітяни попросили та отримали 17 тисяч доларів.

Фото: Нацполіція Отримані гроші

Поліцейські спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ зібрали доказову базу та оголосили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Викладачам загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.