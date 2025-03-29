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Міноборони анонсувало запровадження двох нових типів електронних відстрочок

Їх мають запустити до кінця нинішнього періоду мобілізації.

Міноборони анонсувало запровадження двох нових типів електронних відстрочок
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook повідомила, які типи електронних відстрочок відомство планує запровадити до завершення нинішнього періоду мобілізації 8 травня.

Упродовж наступного місяця команда розробників застосунку Резерв+ планує презентувати механізм отримання відстрочки для людей з тимчасовою непридатністю до військової служби на період 6-12 місяців за висновком військово-лікарської комісії, а також людей, що мають неповнолітню дитину і дружину чи чоловіка, які служать у війську. 

У Міноборони підкреслюють, що запуск електронних відстрочок є об'ємним та багаторівневим процесом через необхідність погодити доступ до реєстрів різних міністерств та організацій. Розробники обіцяють "запускати відстрочки системно", хоча це "нелегка прогулянка". 

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