Вища рада національної оборони Румунії схвалила продовження військової підтримки України

Яка саме допомога буде надана Україні, поки не повідомляється.

У Румунії відбулось засідання Вищої ради національної оборони (CSAT), на якому ухвалили рішення продовжити військову підтримку України.

Про це повідомляє Romania Journal.

“Румунія, як сусідня країна, що має найдовший сухопутний і морський кордон з Україною, безпосередньо зацікавлена в припиненні війни. Ми хочемо, щоб Україна насолоджувалася миром і могла йти своїм європейським шляхом, відповідно до рішень, прийнятих на рівні Євросоюзу. Наша підтримка України буде продовжуватися”, – йдеться у пресрелізі адміністрації президента Румунії.

У Румунії привітали результати останніх переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення вогню, а також зусилля США у цьому напрямку, “як перший крок до досягнення мирної угоди”.

Крім того, на зустрічі обговорили домовились про поетапне збільшення Румунією частки ВВП на оборонні видатки.

Зокрема, члени Ради розглянули та схвалили оснащення ВМС Румунії новим легким корветом, “здатним виконувати широкий спектр місій у найкоротші терміни”.