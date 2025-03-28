Bloomberg: Індія не пустила російський танкер у свій порт

Індія заборонила зайти до свого порту російському нафтовому танкеру, який належить підсанкційній компанії "Лукойл" та не мав належних документі для нафтопереробної компанії Indian Oil Corporation.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Мова йде про судно Andaman Skies під прапором Гондурасу, побудоване в 2004 році, яке завантажило 767 000 барелів сирої нафти підсанкційного "Лукойлу" у Мурманську в РФ 24 лютого. За даними нафтової трейдингової платформи Kpler, 30 березня він мав вивантажитися в порту Варандей, що в Індії.
Наразі судно перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією, все ще повністю завантажене.
Згідно індійських правил, танкери віком від 20 років мають мати сертифікат мореплавства, виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, уповноваженою місцевим регулятором.
За даними джерел, Andaman Skies мала сертифікат індійської компанії Dakar Class, сертифікат якої не визнається індійською владою.
- Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після 3-місячного падіння.
- Російські нафтові компанії використовують біткойн, ефір і стейблкоїни для конвертації китайських юанів та індійських рупіїв.
- 10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти. Обмежувальні заходи торкнуться "безпрецедентної кількості" нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною "тіньового флоту" Росії, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.