Bloomberg: Індія не пустила російський танкер у свій порт

Російський танкер із нафтою застряг між Оманом та Індією.

Індія заборонила зайти до свого порту російському нафтовому танкеру, який належить підсанкційній компанії "Лукойл" та не мав належних документі для нафтопереробної компанії Indian Oil Corporation.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Мова йде про судно Andaman Skies під прапором Гондурасу, побудоване в 2004 році, яке завантажило 767 000 барелів сирої нафти підсанкційного "Лукойлу" у Мурманську в РФ 24 лютого. За даними нафтової трейдингової платформи Kpler, 30 березня він мав вивантажитися в порту Варандей, що в Індії.

Наразі судно перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією, все ще повністю завантажене.

Згідно індійських правил, танкери віком від 20 років мають мати сертифікат мореплавства, виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, уповноваженою місцевим регулятором.

За даними джерел, Andaman Skies мала сертифікат індійської компанії Dakar Class, сертифікат якої не визнається індійською владою.