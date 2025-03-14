Reurets: РФ використовує криптовалюти для торгівлі нафтою з Індією і Китаєм

Російські нафтові компанії використовують біткойн, ефір і стейблкоїни для конвертації китайських юанів та індійських рупіїв.

Росія використовує криптовалюти для обходу західних санкцій в нафтовій торгівлі з Китаєм та Індією.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з цим питанням.

Деякі російські нафтові компанії використовують біткойн, ефір і стейблкоїни, такі як Tether, щоб конвертувати китайські юані та індійські рупії у російські рублі,

Як зазначають джерела агенства, це невелика частка загальної торгівлі нафтою Росії, яка, за даними Міжнародного енергетичного агентства, торік склала 192 мільярди доларів. Однак кількість подібних угод поступово збільшується.

Дуже ймовірно, що Росія продовжить використовувати криптовалюти в торгівлі нафтою, навіть якщо західні санкції буде знято і російським нафтовим компаніям знову дозволять використовувати долар.

За словами джерел, криптовалюти є зручним інструментом, який який допомагає виконувати операції швидше і не стикатися з труднощами в міжнародних платежах.