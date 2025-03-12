Україна отримає від Норвегії 16 млн євро на енергоефективні проєкти відбудови

Перші проєкти передбачають реконструкцію дитячих садків, ліцею та закладів охорони здоров’я у містах Козятин, Красилів та Овруч.

Норвегія передбачила 16 мільйонів євро у межах програми Nansen для фінансування інфраструктурних та енергоефективних проєктів у кількох регіонах України, передає «Європейська правда».

Кошти будуть спрямовані на реконструкцію із застосуванням сучасних "зелених" технологій та модернізацію систем водовідведення.

Частину допомоги уже використалино на технічну підтримку для створення тимчасового житла для переселенців та розробку проєктів навчальних закладів із майже нульовим енергоспоживанням.

«Підтримка Норвегією відбудови через таких партнерів, як NEFCO, спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити своїх людей, забезпечити важливі послуги критичної інфраструктури та підтримати країну, щоб вона стала більш енергетично стійкою та незалежною", – заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Аукруст.

Перші проєкти, що фінансуватимуться за рахунок цієї допомоги, передбачають реконструкцію дитячих садків, ліцею та закладів охорони здоров’я у містах Козятин, Красилів та Овруч. Очікується, що це дозволить скоротити теплоспоживання на 52–70%, а споживання електроенергії – на 45–60%.

Зокрема, в Овручі (Житомирщина) запланований капітальний ремонт ліцею №3 та двох корпусів міської лікарні, пошкоджених під час війни. У Козятині (Вінниччина) проведуть модернізацію дитсадків №1 та №4, а у Красилові (Хмельницька область) – реконструкцію державного центру первинної медико-санітарної допомоги.

NEFCO – міжнародна фінансова організація, заснована п’ятьма скандинавськими країнами, яка працює в Україні понад 20 років. Вона відіграє ключову роль у відбудові критичної інфраструктури та забезпеченні житлових потреб переселенців. У межах Програми зеленого відновлення України NEFCO залучив понад 330 мільйонів євро від ЄС, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.