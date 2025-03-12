Канада запроваджує нові мита на американські товари

Заява зроблена пропри послаблення напруженості між Канадою та адміністрацією Трампа через податок 25% для споживачів електроенергії в США.

Канада оголосила про нові торговельні мита на американські товари вартістю близько $21 мільярда доларів у відповідь на введення Трампом універсальних мит на сталь і алюміній.

Про це пише NBC News.

Як пише видання, заява про збільшення мита була зроблена не зважаючи на те, що у вівторок, 11 березня, між сторонами були досягнуті домовленості про послаблення напруженості.

Речник канадського уряду під час пресконференції назвав тарифи Трампа “повністю невиправданими, несправедливими та необґрунтованими”.

Канада є найбільшим іноземним постачальником сталі та алюмінію до США, і експерти попереджали, що мита Трампа будуть перекладені на споживачів.

"Адміністрація США знову вносить розлад і безлад у неймовірно успішне торгове партнерство та підвищує вартість повсякденних товарів як для канадців, так і для американських домогосподарств", — сказав Франсуа-Філіп Шампань, міністр інновацій, науки та промисловості Канади.

Оголошення Канади зроблено, незважаючи на те, що у вівторок було досягнуто послаблення напруженості з адміністрацією Трампа щодо загрози 25% додаткового збору для американських споживачів канадської електроенергії.

Трамп пригрозив Канаді підвищенням мит на сталь і алюміній до 50%, якщо провінція Онтаріо виконає надбавку.