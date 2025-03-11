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Онтаріо призупинить свою 25% надбавку на експорт електроенергії до трьох штатів США

Рішення очільник провінції ухвалив після погроз Дональда Трампа. 

Онтаріо призупинить свою 25% надбавку на експорт електроенергії до трьох штатів США
Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р
Фото: EPA

Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд оголосив, що він «тимчасово призупинить» свою 25% надбавку на експорт електроенергії до трьох штатів США після розмови з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Про це повідомляє CNN

«Я погодився тимчасово призупинити роботу, і ми завжди маємо цей інструмент у нашому наборі інструментів, поки ми не домовимося», — сказав Форд, додавши, що США, Канада і Мексика обговорять оновлену угоду про вільну торгівлю. 

Нагадаємо, провінція Онтаріо запровадила мита на електроенергію для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення ухвалили у відповідь на мита, запроваджені США на імпорт з Канади. 

У відповідь американський президент розпорядився запровадити додаткові мита в розмірі 25-50% на всю сталь і алюміній з Канади. 

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