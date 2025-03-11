Рубіо і Волц: у результаті позитивних кроків Трамп погодився відновити допомогу Україні. Тепер хід за Росією

Волц повідомив, що поговорить з росіянами "найближчими днями" і що Рубіо братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ Group of 7 в наступні декілька днів.

Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у переговорах з Україною в Саудівській Аравії, сказав, що зараз м'яч на боці Росії. Рубіо вважає, що Київ і Вашингтон зробили позитивні кроки протягом нинішніх переговорів, пише The Guardian.

Він додав, що США зараз віднесуть отримані пропозиції росіянам і додав, що "м'яч на їхньому боці". Радник з питань нацбезпеки Майк Волц, який теж був у команді для переговорів, сказав, що українська делегація дуже чітко показала, що поділяє "бачення миру президента Трампа".

Україна "зробила конкретні кроки і пропозиції", зокрема погодилася на пропозицію Вашингтона стосовно повного припинення вогню, сказав Волц. Як відомо, Україна пропонувала припинення вогню лише на морі і в повітрі, але в спільній заяві США І Україна йдеться про припинення вогню на 30 діб за умови, що Росія також на це піде.

Волц повідомив, що поговорить з росіянами "найближчими днями" і що Рубіо братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ Group of 7 в наступні декілька днів.

Він додав, що у результаті позитивних кроків Дональд Трамп погодився зняти паузу у військовій допомозі українцям.

Державного секретаря США Марко Рубіо запитали, чи є крайній термін, до якого росіяни повинні відповісти на пропозицію про тимчасове припинення вогню на 30 днів. Він такого терміну не назвав, але сказав, що сподівається на те, що вони це зроблять якомога швидше.

"Україна готова перестати стріляти і почати говорити, і тепер їм вирішувати «так» або «ні». Я сподіваюся, що вони скажуть «так». Якщо так, я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Якщо вони скажуть «ні», то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру", – сказав він.

Рубіо сподівається, що після відповіді росіян можна буде "перейти до другої фази цього, тобто реальних переговорів".

Він додав, що предмет американсько-української угоди щодо корисних копалин "не був предметом сьогоднішніх переговорів".

Йшлося також на переговорах і про те, які гарантії Україна отримає у довгостроковій перспективі.