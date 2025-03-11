У Пакистані повстанці атакували пасажирський потяг і взяли у заручники понад 450 осіб

Відповідальність за напад взяла на себе Визвольна армія Белуджистану (BLA).

Сили безпеки в неспокійній провінції Белуджистан у Пакистані

Озброєні повстанці в неспокійному регіоні Пакистану Белуджистан обстріляли пасажирський поїзд, у якому перебували сотні людей, пише DW.

Jafar Express прямував із Кветти, столиці провінції Белуджистан, до Пешавару на півночі країни. Така подорож триває 30-годинна подорож. За оцінками залізничників, на потязі було близько 500 пасажирів.

“Понад 450 пасажирів на борту перебувають у заручниках у озброєних людей”, ‒ сказав агенції AFP Мухаммад Кашіф, високопоставлений урядовий чиновник залізниці в Кветті.

Відповідальність за напад взяла на себе Визвольна армія Белуджистану (BLA), заявивши, що вони розбомбили колію та взяли під контроль потяг. Угруповання взяло у заручники пасажирів. Група попередила про “важкі наслідки”, якщо їх спробують врятувати.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві заявив, що урядові війська не відступлять і не підуть на поступки “звірам, які стріляють по невинних пасажирах”.

Відомо, що під час нападу було поранено машиніста, після чого поїзд зупинився в безлюдній місцевості в районі Болан/Качі. Охоронці поїзда відкрили вогонь у відповідь.

Речник уряду Шахід Рінд заявив, що до Болана направляють підкріплення. Німецьке інформаційне агентство DPA повідомило, що серед підкріплення були гелікоптери та бойові кораблі.

“Це схоже на теракт, але ми все ще не знаємо точної ситуації”, – сказав Рінд.

Місцевість, де зупинився потяг, гориста, тому повстанцям було легко атакувати.

Хто такі повстанці Белуджистану

Белуджські повстанці регулярно обстрілюють потяги. Торік у листопаді унаслідок теракту смертника на залізничній станції в Кветті загинули 26 людей, зокрема пасажири, залізничний персонал і охоронці.

BLA прагне незалежності для Белуджистану, однієї з найбільш багатих корисними копалинами, але малонаселених провінцій Пакистану. Група каже, що центральний уряд несправедливо експлуатує природні ресурси регіону.